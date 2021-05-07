Україна хоче отримати цьогоріч 15 мільйонів доз вакцини NovaVax – МОЗ домовляється з Індією

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обговорив з керівником Інституту сироватки крові Індії Сайрусом Пунавалою можливість збільшення цього року кількості законтрактованої вакцини проти коронавірусу NovaVax з 10 млн доз до 15 мл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Уже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз", – наголосив Степанов.

Крім того, Степанов і Пунавала обговорили постачання вакцини AstraZeneca/CoviShield, півтора мільйона доз якої Україна повинна була отримати ще до 31 березня згідно з контрактом. Міністр сподівається, що ситуація з блокуванням експорту вакцин владнається найближчим часом.

Як повідомлялося, за добу 6 квітня було проведено 37 967 щеплень від коронавірусу. Всього щеплення уже отримали 822 196 осіб.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

25 березня 2021 року Україна отримала 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac), 10 квітня державне підприємство “Медичні закупівлі України” прийняло 200 тис. доз. 30 квітня в Україну було доставлено 500 тис. доз. вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона знаходиться на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня 2021 року до України прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина дозволена для екстреного використання ВООЗ. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування ВООЗ. В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.