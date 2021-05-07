МОЗ навідається з «моніторинговим візитом» в регіони – перевірити, як іде вакцинація

З наступного тижня розпочнуться моніторингові візити для аналізу вакцинальної кампанії проти коронавірусу в областях.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"З наступного тижня розпочнуться моніторингові візити в області України, метою яких буде проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії проти коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Він запевнив, що Міністерство охорони здоров'я розгляне кожен конкретний випадок порушення алгоритмів, які визначені для цієї вакцинальної кампанії. Також регіонам будуть надані практичні поради, як оптимізувати процес вакцинації відповідно до сучасних світових стандартів.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 8404 випадки зараження коронавірусом. 379 людей померли від ускладнень.

За добу 6 квітня було проведено 37 967 щеплень від коронавірусу. Всього щеплення уже отримали 822 196 осіб.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.