МОЗ назвало терміни початку вакцинації другою дозою CoviShield і CoronaVac

Щеплення другою дозою CoviShield розпочнеться 19 травня, вакциною CoronaVac - 11 травня, вакциною Comirnaty - 9 травня.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Хотів би сьогодні озвучити терміни, коли почнеться друге щеплення по кожній із вакцин. Зокрема, для CoviShield, який почали використовувати 24 лютого, інтервал між першим і другим щепленням 12 тижнів. Тому друге щеплення має розпочатися 19 травня", - сказав Ляшко.

Щеплення вакциною CoronaVac розпочалося 13 квітня. Інтервал між дозами становить 28 днів, друге щеплення має початись 11 травня. Для вакцини Comirnaty інтервал між дозами становить 3 тижні, друге щеплення має початись уже 9 травня.

Ляшко нагадав, що для отримання щеплення від коронавірусу наявність декларації із сімейним лікарем не є обо'язковою. "Для того, щоб вакцинуватися від COVID-19, передусім потрібно бажання людини і наявність вакцини в кабінеті щеплення", - додав він.

Ляшко наголосив, що, відповідно до алгоритмів Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб вакцинуватися, потрібно внести дані людини в електронну систему охорони здоров'я. Тобто, якщо у бажаючого вакцинуватися вже підписана декларація із сімейним лікарем, то дані такої людини вже є в системі. Якщо декларація відсутня, то на вакцинацію з собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код, щоб лікар міг внести дані до системи.

Як повідомлялося, за добу 6 квітня було проведено 37 967 щеплень від коронавірусу. Всього щеплення уже отримали 822 196 осіб.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.