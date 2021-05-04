Ляшко заявляє про спад у 28% за тиждень COVID-захворюваності на Житомирщині

Спад захворюваності на COVID-19 у Житомирській області за останній тиждень становить 28%, отже з урахуванням перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ на +5% у регіоні має бути встановлений "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

Про це у коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Впродовж останнього місяця у Житомирській області фіксується стійке покращення епідситуації – щотижнева кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зменшилась за останній місяць у три рази, за останній тиждень спад захворюваності становить -28%... Через перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ на +5%, в Житомирській області має бути встановлений "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки. При стабілізації показника захворюваності на грип та ГРВІ, регіон автоматично зможе перейти до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки», - поінформував Ляшко.

Він зазначив, що швидкими темпами спадає і кількість нових госпіталізацій підтверджених та підозрілих випадків захворювання на COVID-19 — за останній місяць кількість нових госпіталізацій до «ковідних» лікарень області зменшилася в 2 рази, а за останній тиждень — на -21%.

Також крім стабілізації ситуації з поширенням COVID-19, в регіоні спостерігається стабілізація ситуації і з захворюваністю на грип та ГРВІ. Якщо ще місяць тому в регіоні спостерігалося перевищення епідпорогу на +40%, то станом на сьогодні перевищення епідпорогу складає +5%. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Житомирській області продовжує спадати. Таке покращення епідсистуації в Житомирській області стало можливим завдяки встановленим карантинним обмеженням з 03 березня 2021 року.

За словами заступника міністра, станом на 04 травня 2021 в Житомирській області виконані всі передумови виходу із червоного рівня епідемічної небезпеки:

1) завантаженість ліжок з киснем є меншим за цільовий показник у 65%, і наразі складає 39%;

2) рівень госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення є меншим за цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення, і наразі складає 59 осіб на 100 тисяч населення;

3) динаміка рівня госпіталізацій є меншою за цільовий показник у +50%, і наразі складає -21%;

4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів є меншим за цільовий показник у 20%, і наразі складає 16%;

5) охоплення тестуванням протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення є більшим за цільовий показник у 300 осіб на 100 тисяч населення, і наразі складає 794 особи на 100 тисяч населення.

«Варто зазначити, що покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із червоного рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів», - підсумував Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасовується з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

В Україні за 3 травня зареєстрували 2 472 нові випадки зараження коронавірусом. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.