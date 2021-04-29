Із лікарень дозволять виписувати COVID-пацієнтів, яким потрібна киснева підтримка - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я внесе зміни до стандарту надання меддопомоги при лікуванні COVID-19, якими дозволить виписку пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу розповіла перший заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

"Наказом МОЗ буде внесено зміни до стандарту надання меддопомоги при коронавірусній інфекції. Вони стосуватимуться того, коли пацієнт може бути виписаний зі стаціонару, коли вже не потребує стаціонарного лікування при захворюванні на COVID-19, але ще потребує кисневої підтримки", - сказала Садов'як.

За її словами, згідно зі змінами, рішення про виписку приймає лікуючий лікар на підставі зменшення клінічних ознак захворювання, стійкої тенденції до нормалізації лабораторних показників, якщо у хворого попри відсутність клініко-лабораторних ознак, активного інфекційного процесу методом ПЛР, визначаються фрагменти РНК збудника, хворий може бути виписаний додому на самоізоляцію, та продовження лікування лікарем первинної медичної допомоги.

Пацієнт, який потребує кисневої підтримки, може бути виписаний на амбулаторне лікування за його або його законного представника вимогою та одночасного виконання двох вимог: SpO2 (насичення крові киснем) має бути більше або дорівнювати 94% при диханні пацієнтом киснем низького потоку 3−5 літрів на хвилину; наявність у сімейного лікаря кисневого концентратора, який забезпечує потік кисню до 8 літрів та пояснення пацієнту правил використання та обслуговування концентратора, що забезпечується сімейним лікарем.

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"Тобто якщо пацієнт не потребує при певних показаннях стаціонарної допомоги , але потребує кисневої підтримки, він може бути виписаний додому під спостереження сімейного лікаря і за наявності в лікарській амбулаторії концентратора, який забезпечить певну кисневу підтримку в домашніх умовах", - сказала Садов'як.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив про те, що держава виділила 693 млн грн для закупівлі кисневих концентраторів для так званого обмінного фонду на первинній ланці.

В Україні за минулу добу, 28 квітня, зареєстрували 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 387.