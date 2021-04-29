Рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищений у 10 областях

У червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 9 областей. У 10 областях рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію перевищує індикаторний показник 60 на 100 тис. населення.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, у «червоній» зоні станом на 29 квітня перебувають Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області. У «жовтій» зоні, згідно з даними МОЗ, перебувають Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта областей віднесені до «помаранчевої» зони.

Показник госпіталізацій вище за визначений - 60 на 100 тис. - населення зафіксовано у 10 регіонах: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Найвищий показник рівня госпіталізацій у Хмельницькій області - 89,9 на 100 тис. населення, у Сумській області - 74,4 та у Черкаській області - 72,1.

У Києві показник госпіталізацій станом на 28 квітня становив 51,5. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 51,8%.

За даними МОЗ, станом на 28 квітня в жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.

Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набув чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється в разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів поспіль.