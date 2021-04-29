Коронавірус у Києві: у яких районах виявили найбільше хворих

У Києві минулої доби кількість киян, які захворіли на COVID-19, зросла на 940 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (180), Солом‘янському (154) та Шевченківському (142)», - зазначив він.

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці - 194 630.

Серед тих, хто захворіли: 548 жінок віком від 18 до 92 років, 355 чоловіків віком від 18 до 94 років, 22 дівчинки від 25 днів до 17 років та 15 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

За добу сталося 30 летальних випадків від вірусу (загалом 4567).

Також до лікарень столиці госпіталізовано 86 хворих на COVID-19. 255 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Крім цього, 784 подолали коронавірус (загалом 122 831).

В Україні за минулу добу, 28 квітня, зареєстрували 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 387.