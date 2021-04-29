У Києві від COVID-19 вакцинували понад дві тисячі освітян, які залучені до ЗНО

Лише за минулий тиждень у Києві вакцинували 2328 вчителів, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

"Лише за минулий тиждень у Києві провакциновано, за бажанням та відповідно до медичних показників, 2328 вчителів, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначили у департаменті.

Як повідомлялося, у столиці вже вакцинували від коронавірусу понад 52 700 осіб.

Щеплення в столиці роблять вакцинами Covishield, Coronavac та Pfizer, які надало Міністерство охорони здоров’я.

Також Київ отримав від міністерства 35 600 доз препарату AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Київ оголосив тендер на закупівлю 278 тисяч доз вакцин проти коронавірусу.