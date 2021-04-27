Влада Києва оголосила тендер на закупівлю 278 тисяч доз COVID-вакцин

Департамент охорони здоров’я КМДА оприлюднив у системі електронних публічних закупівель «ProZorro» оголошення на тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

"За 140 млн грн місто планує придбати близько 278 тисяч доз вакцини. Вартість однієї дози складатиме близько 500 грн", - повідомив він.

Поворозник пояснив, що ціна сформована відповідно до оприлюдненого в системі електронних публічних закупівель «ProZorro» договорі Державного підприємства «Медичні закупівлі України» на постачання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з розрахунку, що одна доза коштує 500 грн.

«Я неодноразово говорив, що місто веде переговори з різними виробниками вакцини. Віталій Кличко використовує особисті зв’язки для того, щоб якомога швидше отримати вакцину для киян. Проте на сьогодні виробники першочергово забезпечують вакциною країни, які раніше законтрактували їх поставку на рівні держав. Містам же окремо дуже важко вести переговори. Проведення тендерної закупівлі – це ще один спосіб забезпечити киян вакциною. Ми готові співпрацювати з усіма, хто подасть заявку на тендер і дозволить прискорити закупівлю вакцини проти коронавірусу для киян», – підкреслив столичний чиновник.

Як повідомлялося, Київська міська рада підтримала рішення про виділення 140 мільйонів гривень із міського бюджету на вакцинацію киян.

За минулу добу в столиці зафіксували ще 869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 31 людина померла. Загалом у Києві 192 620 осіб, з яких померло 4 497. Водночас 829 осіб одужали, а загалом - 120 873.