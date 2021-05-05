МОЗ знищило дані публічних осіб, які записалися на вакцинацію

Персональні дані публічних осіб, надані для вакцинації проти COVID-19 залишковими дозами, знищено згідно з законодавством.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Згідно зі змінами до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб.

"Тому керуючись Законом України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, департаменти охорони здоров’я областей та м. Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", - йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров’я 11 березня 2021 року дозволило щепити залишковими дозами вакцини пріоритетні групи ризику з наступного етапу вакцинації. Якщо вакцинувати представників визначених груп із наступного етапу було неможливо, для популяризації вакцинації рекомендувалося залучати до щеплення публічних та громадських діячів.

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"Нові зміни до Дорожньої карти більше не передбачають такої можливості. Тепер для уникнення утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби до щеплень залишковими дозами можна долучати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації", - наголосили в МОЗ.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в коментарі Укрінформу, публічні діячі, які вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, будуть провакциновані вдруге.

"Зазначу, що хто з публічних діячів вже отримав першу дозу, обов'язково отримають і другу дозу вакцини", - сказав Ляшко.

Що ж до публічних діячів, які записалися на вакцинацію й отримали повідомлення про знищення даних, то заступник міністра повідомив, що такі діячі можуть записатися через портал "Дія" чи його мобільний застосунок у лист очікування, або ж через контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19 на вакцинацію, якщо раніше цього не зробили. Тим, хто реєструвався раніше, повторно проходити процедуру реєстрації не потрібно.

Також Ляшко нагадав, що відповідно до алгоритмів МОЗ, відсутність декларації не є підставою для відмови у проведенні щеплення. "Записатися на вакцинацію можна у зручний для вас пункт щеплення, вакцинуватися можна не обов'язково там, де заключена декларація із сімейним лікарем, таких заборон не існує", - додав він.

Ляшко просить повідомляти про випадки відмови у проведенні щеплень саме через декларацію до контакт-центру МОЗ.

Станом на 5 травня в Україні проведено 759 735 щеплень від COVID-19. Вакциновано – 759 434 особи, з них отримали першу дозу – 759 432 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 303 особи.