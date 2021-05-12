В Україні від COVID-19 щепили понад 300 тисяч осіб літнього віку

В Україні від COVID-19 щеплено понад 312 тисяч осіб літнього віку.

Про це йдеться у відповіді Центру громадського здоров'я на запит Укрінформу.

“Станом на ранок 5 травня в Україні щепили 51 712 людей віком 80+. Від початку кампанії, станом на ранок 5 травня, щеплено людей віком від 65 до 79 років — 260 986 осіб”, - йдеться у відповіді.

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що вакцинація відбувається згідно з дорожньою картою, де проведені всі підрахунки кількості людей, яких необхідно щепити, відповідно до пріоритетних груп.

Залучення пріоритетних груп з кожного етапу відбувається за наявності достатньої кількості вакцини.

У ЦГЗ додали, що щеплення громадян віком віком 80+ проводять всіма наявними вакцинами , в тому числі і вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Україна отримала 1 млн доз вакцини компанії Sinovac, також відбулися поставки за ініціативою COVAX - 367 тис. доз вакцини AstraZeneca, 117 тис. доз вакцини Pfizer. Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості про постачання в Україну в 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.