Україна отримала на вакцинацію €90 мільйонів позики Світового банку

Україна отримала позику Світового банку в рамках ініціативи справедливого розподілу вакцин від коронавірусу у світі COVAX.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення організації, опубліковане 11 травня, передає Укрінформ.

«Світовий банк схвалив виділення Україні позики 90 мільйонів євро для закупівлі вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ці гроші виділені для нового проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні», який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 мільйонів осіб.

«Проєкт «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні» підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить можливість сектору охорони здоров'я України у запобіганні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії», - йдеться у повідомленні Світового банку.

Водночас в організації додають, що проєкт допоможе не лише закупити вакцину, а й долучитися до поліпшення інфраструктури для зберігання препаратів і їх логістики.

«Сюди входить надання послуг, відшкодування витрат на вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ-системи, проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію», - зауважують у Світовому банку.

За словами директора банку у справах Східної Європи Арупа Банерджі, проєкт має прискорити темпи вакцинації зі збереженням фокусу на ризикових групах населення.

Як повідомлялося, 5 травня Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила проєкт обсягом 200 мільйонів доларів США, спрямований на надання підтримки уряду України щодо покращення ефективності, якості й прозорості системи вищої освіти.

У банку зазначили, що фінансуватимуться проєкти, спрямовані на модернізацію вищих навчальних закладів і науково-дослідних лабораторій, а також цифрова інфраструктура для організації навчання у ВНЗ за допомогою дистанційних методів.