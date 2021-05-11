Основні поставки вакцини Pfizer в Україну почнуться з липня - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я очікує до кінця травня 1,4 млн доз вакцин від COVID-19 за ініціативою COVAX; поставки вакцини AstraZeneca, перші поставки Pfizer за прямими контрактами відбудуться до кінця 2-го кварталу, з 3-го кварталу очікується 4,5 млн доз вакцини Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми очікуємо відповідно по COVAX 1,4 млн доз до кінця травня. Ми очікуємо, що буде знято ембарго в Індії з експорту вакцин, і той борг в 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca закриється. Також почнуться поставки по прямому контракту з Pfizer - до кінця 2-го кварталу ми повинні отримати перші 500 тисяч доз, а основні поставки почнуться з липня цього року. На третій квартал у нас передбачено 4,5 млн доз вакцини", - розповів Степанов.

Він наголосив, що Міністерство охорони здоров'я не задовольняють існуючі темпи вакцинації. За його словами, згідно з укладеними домовленостями Україна тільки в першому кварталі мала отримати 3 млн 184 тис. доз вакцин.

"Це та кількість вакцин, яка, підкреслюю, у нас була законтрактована, за які були сплачені кошти, а також за ініціативою COVAX, по тих домовленостях, які були досягнуті Україною. На жаль, як і у всьому світі, Україна не є винятком щодо зриву поставок у терміни, передбачені контрактами. Дійсно, на сьогодні можна констатувати, що міжнародне право в торгівлі не працює на ринку вакцин. По суті справи, ринку вакцин не існує, і кожна країна бореться за більш термінову поставку вакцин. Але нині ситуація почала вирівнюватися, і ті, що нам заборгували, компанії-виробники почали віддавати", - сказав Степанов.

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Міністр нагадав, що за останні 10 днів Україна отримала 1 млн доз вакцини компанії Sinovac, раніше відбулися поставки за ініціативою COVAX 367 тис. доз вакцини AstraZeneca, 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості про постачання в Україну в 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech. Також МОЗ розпочало перемовини щодо постачання вакцин від коронавірусної хвороби на 2022-2023 роки.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard