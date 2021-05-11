У США дозволили вакцину Pfizer для дітей від 12 років

У США дозволили вакцину Pfizer для дітей від 12 років

Укрінформ
Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA) видало дозвіл на застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 до 15 років.

Про це йдеться в повідомленні The Hill із посиланням на FDA, передає Укрінформ.

«Довгоочікуване рішення стало ключовим кроком на шляху до того, щоби забезпечити можливість для середніх та старших шкіл працювати в режимі повноцінної присутності (учнів – ред.) наступної осені, а також великим полегшенням для батьків, які стурбовані безпекою для дітей влітку»,- зазначається в повідомленні.

FDA переглядала заявку від Pfizer та BioNTech більше місяця. Компанії наводили результати досліджень своїх клінічних випробувань, які підтвердили ефективність застосування вакцини серед дітей.

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Як повідомлялося, раніше вакцина Pfizer була дозволена у США для застосування людям віком від 16 років. Дві інші вакцини, які отримали дозвіл у Сполучених Штатах – від компаній Moderna та Johnson & Johnson дозволені лише для дорослих, але компанії проводять тестування серед дітей.

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