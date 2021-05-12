В Україні розробляють три вакцини проти коронавірусу – Ляшко

В Україні ведуть розробку трьох вакцин від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню «Сегодня».

«Український фонд досліджень профінансував за конкурсною основою розробку двох вакцин. Це Інститут біології клітини у Львові, який очолює академік Андрій Сибірний. ...Друга вакцина розробляється в Інституті біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко. ...Ще є одна вакцина, яку розробляють не державні інституції, а бізнес із групою науковців, які задекларували, що у них відбулася нейтралізація вірусу на клітинах. Вони зараз на стадії виробництва лікарської форми, щоб почати клінічні випробування», - повідомив Ляшко.

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Він зазначив, що науковці Інституту біології клітини проводитимуть дослідження в лабораторних умовах до вересня. Після цього почнеться процес виготовлення лікарської форми і проведення доклінічних досліджень, спочатку на тваринах.

«Це довготривалий процес. Ми стежимо зараз за підходом, а далі буде прийматися рішення, чи піде цей препарат на доклініку, чи не піде. Будуть публікації та оцінки міжнародних експертів», - сказав Ляшко.

Результат за розробкою вакцини в Інституті біохімії ім. Палладіна, за словами Ляшка, також очікується на осінь.

«Також цей інститут висловив готовність провести розробку власної мРНК-вакцини. Наразі вони шукають можливість, як це зробити, зокрема, на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції», - додав заступник міністра.

За словами Ляшка, в третю розробку держава не інвестувала кошти.

«Вони лише заявили, що у них може бути вакцина. Щоб почати доклініку або щоб держава інвестувала, вони повинні були надати дані, що їхнє дослідження з’явиться у міжнародних публікаціях, і що фармзаводи будуть готові цю вакцину зробити. За таких умов держава готова була б профінансувати викуп партій виробництва, а також профінансувати й виробництво, у разі такої потреби. Наскільки я знаю, розробники ще працюють саме з фармацевтичними компаніями, які зможуть їхню технологію масштабувати і виготовляти вакцину», - сказав Ляшко.

За його словами, головна мета інвестицій держави у розробку вакцин – відновлення виробництва вакцин, що є довготривалим процесом.

«Ми розглядаємо кілька варіантів. Перший – виробництво власної вакцини: від пошуку технології до масштабування і серійного випуску. Це тривалий процес, оскільки клінічні дослідження будуть тривати довго. Особисто я з оптимізмом ставлюся до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини, які використовуються проти ковіду. Це дозволить швидко отримувати технології та виготовляти вакцину у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. У нас такі фармацевтичні виробництва є. Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферу технології випустити препарат, який можна колоти українцям. Ми провели перемовини з кількома посольствами і очікуємо на певні рішення щодо можливості трансферу технологій в Україну», - розповів головний державний санітарний лікар.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів передбачив на програму відновлення виробництва вакцин 100 млн грн. Також уряд встановив порядок використання коштів для створення на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами.