Під офісом AstraZeneca активісти вимагали поділитись технологією вакцини

Під офіси компанії AstraZeneca в Англії прийшли активісти з вимогою поділитися технологією виготовлення вакцини від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Протести організувала ініціативна група Global Justice Now, влаштувавши демонстрації біля офісів компанії у Кембриджі, Маклсфілді та Оксфорді.

Протестувальники закликають AstraZeneca відкрито ліцензувати свою вакцину та зобов'язатись передати технологію виробництва медзасобу Всесвітній організації охорони здоров'я.

Акції протесту збіглися в часі зі щорічними загальними зборами керівництва британсько-шведської компанії.

Представник Global Justice Now Нік Дірден заявив: "Науковці Оксфордського університету, що фінансується державою, розробили цю вакцину в процесі досліджень та розробок, що на 97% фінансувалося державою. Отримана вакцина мала бути доступною для всіх, але AstraZeneca приховала та приватизувала її".

Як повідомлялося, досі в списку препаратів, рекомендованих ВООЗ для екстреного використання проти коронавірусу, перебувало 5 вакцин: препарат Comirnaty, розроблений спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також 2 варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала також вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу.

Фото: JESS HURD