В ОАЕ почали розповсюдження вакцини від COVID-19 власного виробництва

У понеділок в ОАЕ оголосили про початок розповсюдження в країні вакцини від COVID-19 місцевого виробництва - Hayat-Vax.

Як передає Укрінформ, про це інформує Gulf Today.

"Ми раді повідомити про початок розповсюдження вакцини Hayat-Vax в ОАЕ, ознаменувавши початок історичного етапу виробництва вакцин в країні", - заявили в уряді ОАЕ під час щотижневого брифінгу.

Вакцина Hayat-Vax зараз проходить процедуру затвердження в кількох інших країнах та знаходиться в процесі отримання необхідної акредитації для поширення у всьому світі.

До сьогодні в списку препаратів, рекомендованих ВООЗ для екстреного використання проти коронавірусу, перебувало 5 вакцин: препарат Comirnaty, розроблений спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також 2 варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету.

За даними Worldometer, у світі виявлено 159 659 062 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 319 284 летальні, одужали 137 369 564 особи.