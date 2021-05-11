Вакцинація в Україні: Зеленський хоче отримати всебічну стратегію

Президент Володимир Зеленський прагне мати всебічну стратегію щодо програми вакцинації.

Мова йде не лише про щеплення проти COVID-19, заявив глава держави під час селекторної нараді, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Я хотів би отримати всебічну стратегію щодо програми вакцинації в Україні. Мова не лише про COVID-19, а й про інші необхідні щеплення», – сказав Зеленський.

Президент також наполягає на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин.

«Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію», – зазначив він.

Глава держави окремо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво у країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що 9 травня в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Крім того, він торкнувся теми вакцинації від грипу восени 2021 року та запропонував придбати для основних груп ризику орієнтовано 2,5 млн доз вакцин.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 10 травня В Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 865 588 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 695 осіб.

Фото: ОП