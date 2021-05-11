Після COVID-19 виявляють ураження серця і судин, а також діабет

Пацієнти з COVID-19, які не потребували госпіталізації під час хвороби, мають менший ризик серйозних довгострокових ускладнень захворювання.

Як передає Укрінформ, відповідне дослідження опублікували в науковому журналі The Lancet.

Сферу інтересу дослідження, проведеного в Данії, становили відкладені гострі ускладення, хронічні захворювання, відвідування лікарні через симптоми, що збереглися, та вживання рецептурних ліків у пацієнтів, які перенесли COVID-19.

«Абсолютний ризик тяжких постгострих ускладнень після інфікування SARS-CoV-2 у пацієнтів, які не потребували госпіталізації, низький. Втім, збільшення кількості відвідувань терапевтів та амбулаторних хворих може вказувати на наслідки COVID-19», - резюмується в дослідженні.

Раніше британські вчені дослідили, що у Великій Британії майже третина пацієнтів, які хворіли на COVID-19, повернулися до стаціонарного лікування протягом чотирьох місяців після виписки, а кожен восьмий пацієнт – помер.

Повідомляється, що окремим «ковідним» пацієнтам з дослідної групи протягом чотирьох місяців після виписки з лікарні поставили нові респіраторні та серцево-судинні діагнози, діабет, а також виявили випадки поліорганної дисфункції внутрішніх органів.

У результаті, за словами вчених, захворювання, пов’язані з COVID-19, можуть мати дуже значний довгостроковий вплив як для лікарень окремо, так і для системи охорони здоров’я в цілому.

У світі станом на ранок 11 травня зареєстровано 159 606 992 випадки COVID-19, зокрема 3 317 738 летальних, одужали 137 297 983 особи.