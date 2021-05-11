ВООЗ визнала «індійський» COVID-штам особливо небезпечним

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії минулого року, таким, що викликає «занепокоєння на глобальному рівні».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За даними ВООЗ, цей варіант вже поширився більш ніж у 30 країнах.

Три інших варіанти COVID-19 - з Великої Британії, Південної Африки і Бразилії - отримали таке ж визначення.

Класифікація мутації підвищується з «варіанту, що представляє інтерес» до «варіанту, що викликає занепокоєння», коли вона відповідає хоча б одному з декількох критеріїв: легка передача, більш важке протікання захворювання, зниження нейтралізації антитілами або зниження ефективності лікування і вакцинації.

Наразі проходять дослідження для встановлення, чи не відповідає цей варіант коронавірусу за смертоносний сплеск пандемії в Індії, де вже не перший тиждень переповнені лікарні та крематорії.

Як повідомлялося, кількість випадків зараження коронавірусом у світі станом на ранок 11 травня становить 159 606 992, зокрема 3 317 738 летальних, одужало 137 297 983 особи.