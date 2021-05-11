Вражає легені, шлунок та нирки: чим небезпечний «індійський» штам
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Цей вірус уже зафіксований в Польщі , Румунії, інших країнах Європи. Новий штам дуже небезпечний, він дуже агресивний , більше, ніж південноафриканський та британський штами. Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й кишково-шлункового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму, а за повідомленнями індійських ЗМІ, також фіксуються випадки сліпоти та мукромікозу. Це некротичне ураження слизових оболонок носа та горла", - сказав Степанов.
Він зауважив, що за рік українська медична система значно зміцніла, не було потреби переходити до протоколів медичного сортування хворих, за його словами, попри високу завантаженість ліжкок з киснем у деяких регіонах, не було критичних ситуацій з постачанням кисню.
Міністр охорони здоров'я закликав українців бути обережними і дотримуватися протиепідемічних правил.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби зафіксовано 2208 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 124 535 осіб, з них 46 631 людина померла, одужали 1 777 370 осіб.