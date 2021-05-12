Степанов назвав головний механізм боротьби з «індійським» штамом

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що головним механізмом боротьби з «індійським» штамом коронавірусу є дотримання карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час відвідування Інституту педіатрії, акушерства та гінекології.

«Механізми боротьби з «індійським» штамом, як з будь-яким іншим штамом коронавірусної хвороби - всі однакові. Так, змінюється інколи клінічна картина (перебігу хвороби - ред.), особливо при «індійському» штамі, там є і ураження кишково-шлункового тракту, нирок, і інтоксикація, але це те, що стосується лікувального процесу. Головне, щоб не було його дуже сильного розповсюдження. Єдиним механізмом боротьби щодо розповсюдження є саме дотримання всіх карантинних обмежень, поки не провакциновано щонайменше 60-70% громадян», - сказав Степанов.

Він зауважив, що технічно Україна готова до збільшення кількості проведення вакцинацій за добу.

«Але для того, що це відбувалося, ми повинні мати в достатній кількості вакцину. Зараз вже компанії, які нам заборгували дози вакцин, з якими у нас укладені контракти, проплачені кошти, почали відвантажувати нам вакцини... Кількість людей, яким ми можемо робити щеплення на місяць, це 5-6 млн, це в спокійному режимі. Головне, щоб були вакцини і бажаючі», - сказав Степанов.

Він нагадав, що найближчим часом, орієнтовно з 17 травня, очікується поставка вацини Pfizer, як за ініціативою COVAX, так і за контрактом, який уклала Україна. Окрім цього, очікуються поставки вакцини виробництва Sinovac, AstraZeneca.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 травня лабораторно підтверджено 2 129 073 випадки COVID-19, з них за добу – 4 538. Щеплено від коронавірусу 882 621 людину, з них отримали 1 дозу – 882 619, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 928 осіб.