Індійський штам коронавірусу зафіксували у 44 країнах – ВООЗ

У 44 країнах світу виявили індійський штам коронавірусу B.1.617.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своєму щотижневому епідеміологічному бюлетені.

Саме цей штам вважають причиною другої хвилі коронавірусу в Індії. Цей варіант вперше виявили у країні в жовтні минулого року. Вважається, що він передається значно швидше за інші штами та є більш небезпечним.

ВООЗ назвала штам B.1.617 таким, що викликає «занепокоєння на глобальному рівні», аналогічно з трьома іншими варіантами COVID-19 - з Великої Британії, Південної Африки і Бразилії.

Загалом кількість нових випадків зараження та смерті від коронавірусу у світі за останній тиждень дещо зменшилася, і склала понад 5,5 млн і понад 90 тис. відповідно. Зокрема спостерігається зниження нових випадків у регіонах Європи та Східного Середземномор’я. Водночас у Південно-Східній Азії зареєстровано на 6% більше нових випадків зараження.

Рівень смертності збільшився у Південно-Східній Азії та західній частині Тихоокеанського регіону.

За даними організації, на Індію припадає 95% випадків зараження та 93% смертей у регіоні, а також 50% випадків захворювання та 30% випадків смерті у світі, зареєстрованих за останній тиждень.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (2 738 957; збільшення на 5% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Бразилії (423 438; аналогічно показникам за попередній тижневий період), США (334 784; зниження на 3%), Туреччині (166 733; зниження на 35%) та Аргентині (140 771; зниження на 8%).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 12 травня зафіксували 160 334 125 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 331 400 смертей, одужали 138 098 126 осіб.