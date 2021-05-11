В індійського COVID-штаму є вже 17 мутацій – епідеміолог

Одна із мутацій в так званому індійському штамі коронавірусу забезпечує вислизання інфекції з-під імунної відповіді.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомила епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград.

Вона зазначила, що в індійського штаму зафіксовано загалом 17 мутацій, проте лише 3 з них мають медичне значення. Зокрема, дві мутації забезпечують пришвидшене проникнення вірусу в клітину, що суттєво впливає на його контагіозність. "А одна мутація - та, яка забезпечує вислизання з-під імунної відповіді", - сказала епідеміолог.

За її словами, при зараженні індійським штамом початково спостерігається ураження шлунково-кишкового тракту з вираженою інтоксикацією і приєднанням поліорганної недостатності.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії минулого року, таким, що викликає «занепокоєння на глобальному рівні». За даними ВООЗ, цей варіант вже поширився більш ніж у 30 країнах.

За даними Worldometer, у світі виявлено 159 659 062 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 319 284 летальні, одужали 137 369 564 особи.