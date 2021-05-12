Німеччина спрямовує €300 мільйонів на розробку ліків від COVID-19

Вакцинація проти коронавірусу не вирішить повністю проблему захворюваності, завданням ближчого часу є знайти ефективні ліки від цієї хвороби.

Із програмою федерального уряду Німеччини в цьому питанні журналістів ознайомили 12 травня профільні міністри, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Очільники Міністерства охорони здоров'я Єнс Шпан і Міністерства освіти і досліджень Аня Карлічек оголосили про те, що знову розширюють свою підтримку фармацевтичних компаній у розробці нових препаратів проти коронавірусу, а також аспектів, пов’язаних із виробничими потужностями та подальшим постачанням.

Спільна програма обсягом 300 мільйонів євро спрямована на те, щоб ліки-кандидати, які успішно пройшли тестування на клінічних фазах I та II, використовувались якомога швидше для пацієнтів у Німеччині. Крім того, препарати, які вже схвалені за іншим показанням, повинні бути включені у протокол лікування людей із COVID-19.

«Поруч з вакцинами та тестами ми вкрай потребуємо медикаментів, які будуть необхідні ближчими роками, щоб взяти під контроль вірус, адже ми маємо виходити з того, що він ще довго супроводжуватиме нас», - сказала Карлічек.

Вона зауважила, що наразі у розпорядженні медиків дуже мало препаратів для лікування COVID-19. Німецькі вчені проводять цілеспрямовані дослідження з метою знайти ефективні ліки від COVID-19 з початку березня минулого року. Зараз вже проведено доклінічні випробування низки ліків-кандидатів, попереду клінічні. Міністерство освіти і досліджень, уточнила його очільниця, підтримує проведення заключної фази випробувань та налагодження виробничих потужностей в обсязі 50 млн євро. Розробники – підприємства та лабораторії – можуть подавати заявки, починаючи з 14 травня і до 25 червня.

Карлічек розвіяла надії, що медикаменти будуть «вже завтра», робота над такими препаратами триває роками, а подекуди десятиліттями. Вона також додала, що препаратів має бути кілька. Політик також згадала, що перша дозволена у ЄС вакцина від коронавірусу – від BioNTech/Pfizer - була розроблена саме у ФРН і завдяки урядовій підтримці.

Глава МОЗ Німеччини зі свого боку зазначив, що «коронавірус просто так не зникне. Навіть якщо нам вдасться контролювати пандемію, у довгостроковій перспективі будуть люди, які серйозно хворітимуть. Запобігання цьому є метою нової програми фінансування. Ми хочемо продовжувати підтримку насамперед малих та середніх біотехнологічних компаній у розробці інноваційних препаратів».

Шпан також закликав усіх зробити щеплення, зауваживши, що «у всіх є лише один вибір - або вакцинуватися, або інфікуватися; кожен зіткнеться з вірусом протягом свого життя».

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Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер своєю чергою повідомив, що показники захворюваності продовжують знижуватися серед усіх вікових груп і в усіх регіонах. Не в останню чергу через вакцинації. До цього часу повністю вакцинований кожен десятий, кожен третій отримав принаймні одну дозу вакцини. Вакцинація – найсильніший засіб протидії інфекції, але залишається важливим дотримання гігієнічних норм, підкреслив професор.

Протягом минулої доби в країні було підтверджено 14 909 нових випадків інфікування і 268 смертей. Загалом з початку пандемії у ФРН захворіли 3 548 285 людей, померли 85 380.