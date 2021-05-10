Чехія на саміті ЄС звернеться за підтримкою через вибухи у Врбетіце

Чехія збирається на позачерговому саміті ЄС звернутися до лідерів блоку за підтримкою у зв’язку з вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, в яких Прага звинувачує Росію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в статті глави МЗС Чехії Якуба Кульганека, оприлюдненій на сайті міністерства.

«25 травня на нас чекає позачерговий саміт ЄС, де ми попросимо рішучої заяви від усіх на рівні прем'єр-міністрів та президентів. У червні ми пропонуємо продовжити дебати лідерів ЄС щодо відносин Євросоюзу з Росією. Тут ніхто не переміг. Особисто мені прикро за шкоду у відносинах з Росією, але Чехія не винна. Як суверенна держава, ми мусили діяти, і ми добре відреагували. І наша дипломатія зіграла в цьому значну роль», - додав Кульганек.

Як повідомляв Укрінформ, чеські спецслужби та поліція вважають, що вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році є терактом, який скоїло російське ГРУ.

Після заяв Праги про причетність Москви до вибухів РФ і Чехія взаємно вислали співробітників посольств.

22 квітня Словаччина заявила про видворення з країни трьох російських дипломатів. Слідом за цим, на знак солідарності з Чехією, Литва, Латвія та Естонія вислали чотирьох російських дипломатів.

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