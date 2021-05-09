Прага вимагатиме у Москви відшкодування збитків від вибухів на артскладах

Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році.

Про це заявила міністр фінансів ЧР Алена Шиллерова в ефірі Чеського телебачення, передає Укрінформ.

За її словами, йдеться про «мінімальні мільярд крон».

«Найбільш реальним способом, як видається, є міжнародна компенсація, згідно з міжнародним правом, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, відшкодування збитків через кримінальне провадження, це буде дуже довгий час», - сказала Шиллерова.

Але, визнає політик і багато експертів, шанси отримати компенсацію від Москви мінімальні.

Мільярд крон (понад 47 млн дол) – сума не остаточна, каже гетьман Злінського краю, до складу якого входять Врбетице, Радім Голіш. За його словами, окрім матеріальних збитків, треба буде врахувати також психологічну шкоду або компенсацію за неможливість використання майна та пошкодження його.

Міністерство закордонних справ Чехії на основі вказівок уряду готує дипломатичну ноту. «Міжнародна відповідальність за незаконні дії влади Російської Федерації буде покладена на російську сторону після завершення та оцінки консультацій з цього питання з деякими нашими союзниками. Міністерство закордонних справ готує дипломатичну ноту на підставі вказівок уряду», - заявив міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

Напередодні прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш звернувся до лідерів інших європейських держав із проханням вислання принаймні по одному російському дипломату на знак солідарності з Чехією.

Як повідомляв Укрінформ, три тижні тому між Чехією та Росією стався дипломатичний скандал після того, як чеські спецслужби дійшли висновку про причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у жовтні та грудні 2014 року. Чехія вислала 18 співробітників російського посольства в Празі, Росія у відповідь вислала 20 співробітників посольства ЧР в Москві. Пізніше обидві сторони прийшли до того, аби привести до кінця травня чисельність працівників своїх диппредставництв до паритету.