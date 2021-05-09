Прем'єр Чехії просить країни ЄС вислати по одному російському дипломату - ЗМІ

Андрей Бабіш звернувся до лідерів країн Євросоюзу із закликом вислати принаймні по одному російському дипломату на знак солідарності з Чехією.

Про це глава уряду Чехії заявив журналістам на неформальному саміті лідерів країн ЄС у Португалії, повідомляє Укрінформ із посиланням на «Радіо Свобода».

«Ми завжди маємо розуміти, що коли одна держава-член зазнає нападу, це фактично напад на всіх. Я попросив, щоб вони (лідери країни ЄС – ред.) розглянули питання про видворення щонайменше одного дипломата», – цитує видання Бабіша.

Окрім того, як зазначається, чеський прем'єр сказав, що закликав Європейську раду засудити дії Росії й оголосити їх неприйнятними. За його словами, у перший день саміту в Порту, лідери країн ЄС також обговорювали вибухи на складах у Врбетицях 2014 року. До цього питання планують ще повернутися на саміті Ради Європи, який пройде наприкінці травня.

Раніше Бабіш обговорив вибухи у Врбетицях із держсекретарем США Блінкеном, додає «Радіо Свобода».

Як повідомляв Укрінформ, чеські спецслужби та поліція вважають, що вибухи на складах боєприпасів у Врбетицях у 2014 році є терактом, який скоїло російське ГРУ.

Після заяв Праги про причетність Москви до вибухів РФ і Чехія взаємно вислали співробітників посольств.

22 квітня Словаччина заявила про видворення з країни трьох російських дипломатів. Слідом за цим, на знак солідарності з Чехією, Литва, Латвія та Естонія вислали чотирьох російських дипломатів.