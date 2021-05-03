США солідарні з Чехією у реакції на підривні дії Росії - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з Андреєм Бабішем заявив про солідарність із Чехією у її відповіді на підривні дії Росії.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

«Держсекретар Блінкен наголосив на солідарності США з Чехією у її сміливій відповіді на підривні та смертельні дії Росії на території Чехії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Блінкен і Бабіш погодилися, що існує потреба підтримувати єдність та рішучість у відповіді на дестабілізуючі дії Росії.

«Рішення уряду Чехії усунути «Росатом» від участі у тендері на добудову електростанції Дуковани і значним чином зменшити присутність російських розвідників у Празі підвищила безпеку Чехії та НАТО», - вказують у Держдепартаменті.

Як повідомлялося, 17 квітня уряд Чехії оголосив про рішення видворити 18 співробітників посольства РФ, яких вважають агентами російських спецслужб - СЗР і ГРУ. У Чехії заявляють, що російські спецслужби є причетними до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році.

У відповідь Москва вислала 20 працівників посольства Чехії, серед яких 16 дипломатів.

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23 квітня стало відомо, що обидві країни погодили на паритетних засадах кількісний склад диппредставництв: по 7 дипломатів, 25 технічних і 19 адміністративно-технічних працівників.