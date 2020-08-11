Словаччина вислала трьох російських дипломатів у зв'язку із підозрою в шпигунстві
Про це повідомляє Dennik із посиланням на прессекретаря словацького МЗС Юрія Томага.
Спецслужби Словаччини повідомили, що діяльність цих росіян суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини.
Крім того, їх звинувачують у неправомірному використанні словацьких віз у консульстві Словаччини в Петербурзі, у зв'язку з чим було скоєно серйозний злочин на території іншої держави-члена НАТО і ЄС.
"Словаччина вислала трьох російських дипломатів за зловживання нашими візами при вбивстві чеченського шукача притулку в Берліні", - уточнює видання.
У російському МЗС пообіцяли відповісти на висилку дипломатів зі Словаччини аналогічним чином
Раніше в червні уряд Чехії оголосив персонами нон грата двох російських дипломатів, які причетні до скандалу із замахом на чеських політиків.