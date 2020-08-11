Словаччина вислала трьох російських дипломатів у зв'язку із підозрою в шпигунстві

Словаччина вислала трьох співробітників посольства Росії у зв'язку підозрою у веденні шпигунства на території країни під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє Dennik із посиланням на прессекретаря словацького МЗС Юрія Томага.

Спецслужби Словаччини повідомили, що діяльність цих росіян суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Крім того, їх звинувачують у неправомірному використанні словацьких віз у консульстві Словаччини в Петербурзі, у зв'язку з чим було скоєно серйозний злочин на території іншої держави-члена НАТО і ЄС.

"Словаччина вислала трьох російських дипломатів за зловживання нашими візами при вбивстві чеченського шукача притулку в Берліні", - уточнює видання.

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У російському МЗС пообіцяли відповісти на висилку дипломатів зі Словаччини аналогічним чином

Раніше в червні уряд Чехії оголосив персонами нон грата двох російських дипломатів, які причетні до скандалу із замахом на чеських політиків.