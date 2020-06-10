Австрійський експолковник отримав 3 роки за шпигунство на ГРУ

Суд присяжних визнав винним 71-річного відставного полковника австрійської армії Мартіна М. у здійснення розвідувальної діяльності на користь російської військової розвідки (ГРУ) та розголошення державної таємниці та військових секретів на шкоду інтересам Австрії, присудивши чоловіку 3 роки тюремного ув’язнення.

Відповідний вирок був оголошений у вівторок ввечері у земельному суді Зальцбурга, передає власний кореспондент Укрінформу

"Судовий процес, розпочатий у березні проти колишнього офіцера армії за обвинуваченням у шпигунстві, закінчився ввечері у вівторок у Зальцбурзі. 71-річний чоловік, який частково визнав себе винним, засуджений до трьох років позбавлення волі", - повідомив австрійський телерадіомовник ORF.

Колишній австрійський офіцер прийняв вирок, його адвокат не буде подавати апеляцію. Прокурор не робив ніяких коментарів щодо винесеного вироку, а тому він поки не набув законної сили.

Водночас, згідно з австрійськими ЗМІ, відставного полковника, визнаного винним у багаторічному шпигунстві на користь російської військової розвідки, відпустили прямо із суду. Це було зроблено з огляду на прийняте рішення про умовне звільнення засудженого з огляду на відбуття ним половини терміну покарання — суд зарахував в строк відбування покарання строк перебування обвинуваченого в попередньому ув’язненні, де він знаходився з 30 листопада 2018 року. За повідомленнями ЗМІ, хоча вирок поки та не набув чинності, суд не мав підстав для подальшого утримування відставного полковника за ґратами.

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Слухання у справі Мартіна М. проходили у закритому режимі, оскільки під час процесу піднімаються питання державної таємниці та військових секретів. Представників преси допустили лише на оголошення вироку у вівторок.

Обвинувачений у шпигунстві колишній офіцер австрійської армії знаходився під арештом з 30 листопада 2018 року через побоювання слідчих, що він може здійснити злочин повторно.

У грудні 2019 року прокуратура міста Зальцбург завершила розслідування, а 2 березня 2020 року у Зальцбургу розпочався суд присяжних. Планувалося, що до 19 березня відбудеться 5 засідань із заслуховуванням свідків, але через пандемію COVID-19 судовий процес був призупинений.

Прокуратура міста Зальцбург звинувачувала відставного полковника у розголошенні державних секретів, навмисному розголошенні військової таємниці та в таємній розвідувальній діяльності на шкоду Австрії. У випадку визнання винним 71-річного військовому пенсіонеру загрожувало від 1 до 10 років позбавлення волі.

Згідно зі стороною обвинувачення, Мартін М. шпигував на Росію понад 25 років – з 1992 року до кінця вересня 2018 року. Упродовж цього періоду він передавав інформацію військового характеру про австрійську федеральну армію, передусім про особливості систем озброєння та задачі сухопутних та військово-повітряних сил Австрії. За свою роботу австрійський офіцер міг отримати від російської військової розвідки близько 280 тисяч євро.

Захист австрійського військового пенсіонера стверджував, що він не розкрив державні секрети, а збір інформації вів лише з відкритих джерел.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада 2018 року в Австрії оприлюднили інформацію про викриття відставного полковника австрійської армії, який з 1990-х років шпигував на російську військову розвідку ГРУ. За інформацією австрійських ЗМІ, він вийшов на пенсію орієнтовно у 2013 році, однак продовжував працювати на РФ.

Згідно з австрійськими ЗМІ, обвинувачений працював у МО Австрії у Відні з 1990 року, спочатку департаменті з регуляторних питань, а за п'ять років до виходу на пенсію – у департаменті структурного планування. До цього він проходив військову службу у миротворчих місіях ООН на Голанах та Кіпрі. Також він був учасником курсів НАТО.

У зв’язку зі шпигунським скандалом тодішня міністерша закордонних справ Австрії Карін Кнайссль скасувала свій запланований на 2-3 грудня 2018 візит до РФ. Крім того, у міністерство був викликаний російський дипломат, а в міністерство оборони – російський військовий аташе. Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц засудив російський шпіонаж у Європі, назвавши його неприйнятним.

Австрійські ЗМІ також повідомляли, що офіцер австрійської армії, який міг бути завербований ще 1987 році, використовував для контактів зі своїм російським куратором не лише радіозв’язок та складну систему супутникового зв’язку, а й інші новітні технології шпіонажу.

Вийти на слід шпигуна в австрійській армії, який працював на ГРУ, вдалося завдяки іноземній спецслужбі, яка зафіксувала оперативну зустріч шпигуна з федеральної армії та його російського офіцера-куратора. Під час цієї зустрічі австрійський полковник отримав від російського зв’язного 30 тисяч євро готівкою як оплату за надану інформацію.

24 липня 2019 року поліція Австрії оголосила в національний та міжнародний розшук офіцера військової розвідки РФ 65-річного Зайцева Ігоря Єгоровича, який вважається куратором австрійського полковника-шпигуна.