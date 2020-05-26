Російському шпигуну, який завербував перекладача Гройсмана, оголосили підозру

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації, начальнику оперативного відділу 74-го розвідувального центру Головного управління Генштабу ЗС РФ у підбурюванні громадянина України до державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співробітник розвідувальних органів РФ у 2017 році залучив до конфіденційного співробітництва громадянина України, який на той час обіймав посаду заступника керівника протоколу Прем’єр-міністра України, з метою отримання від нього відомостей, розголошення яких могло зашкодити суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України.

Посадовця Кабінету міністрів України вироком суду визнано винним у вчиненні державної зради на користь спецслужб РФ та засуджено до реальної міри покарання. У вересні 2019 року в рамках обміну він був переданий до Російської Федерації.

Триває досудове розслідування, яке здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора та оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня 2017 року співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії. Ідеться про Станіслава Єжова - колишнього заступника керівника протоколу Прем'єр-міністра, особистого перекладача тодішнього прем’єра Володимира Гройсмана.

За версією слідства, перекладач був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербурга в червні 2017 року. СБУ і військова прокуратура вважають, що він надсилав у розвідуправління Росії електронною поштою закриту інформацію про роботу уряду України і його очільника Гройсмана.

У вересні 2019 року Єжова, засудженого за вчинення державної зради до позбавлення волі строком на 3 роки, який він відбув, перебуваючи під вартою, передали Росії в рамках обміну полоненими.