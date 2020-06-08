У Туреччині у справі про шпигунство викликали на допит двох телевізійників

У Туреччині двох працівників телебачення, представника телеканалу TELE1 та голову новинної служби телеканалу OdaTV, затримали в рамках розслідування справи щодо «політичного та військового шпигунства».

Про це повідомляє телеканал СNN Türk.

«Стало відомо, що представник TELE1 в Анкарі Ісмаїл Дюкель та голова новинної служби OdaTV в Анкарі Мюйессер Йилдиз були затримані… Затримання відбулося в рамках розслідування у справі «політичного та військового шпигунства», - повідомляє телеканал із посиланням на головну прокуратуру Анкари.

Зараз затримані перебувають у відділі боротьбі з тероризмом столичному департаменті поліції для надання показів.

Як відомо, минулоріч, за даними "Репортерів без кордонів", у Туреччині було ув’язнено 25 журналістів.

Фото: superhaber.tv