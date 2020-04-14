В Естонії оприлюднили повний список викритих російських шпигунів

У свіжому щорічнику естонської Поліції безпеки (КаПо) опубліковано повний список російських шпигунів, викритих на цей час.

Щорічник презентовано в Таллінні 14 квітня й оприлюднено на сайті КаПо.

У списку російських шпигунів, представлених КаПо, - 20 осіб, з них 12 співпрацювали з ФСБ, 6 - з ГРУ і ще 2 - зі СЗР. У 2019 було засуджено 5 осіб.

Зокрема, за "зраду Батьківщині" були засуджені колишній офіцер Сил оборони Естонії Денис Метсавас і його батько Петро Волін, які працювали на ГРУ. Метсавас отримав 15 з половиною років, Волін - 6 років.

Колишній співробітник поліції безпеки Володимир Куликов у 2019 році був засуджений за статтею "за розвідувальну діяльність, спрямовану проти Естонської Республіки, і її підтримку, а також за створення і підтримання антиестонських зв'язків" на 5 років.

Громадянина Росії, колишнього члена правління Естонського союзу ветеранів збройних конфліктів і військової служби "Бойове Братство" Сергія Кондрата було засуджено до 5 років в'язниці. Його обвинуватили за статтею 233 "Ненасильницькі дії, вчинені іноземцем проти незалежності і суверенітету Естонської Республіки".

Дмитро Козлов, який має подвійне громадянство Росії та Естонії, був завербований ФСБ з метою отримати "серед іншого" дані про будівлі, співробітників, транспорт, техніку та режим прикордонного контролю в регіональній префектурі Департаменту поліції і прикордонної охорони. Його засуджено до 3 з половиною років в'язниці.

У щорічнику КаПо також констатується, що крім Росії, підвищений інтерес до Естонії виявляють спецслужби кількох країн, у тому числі Китаю. "Цей інтерес (Китаю до Естонії, який виник після вступу до ЄС і НАТО - ред.) зберігається досі, і розвідувальна діяльність Китаю посилюється", - наголошується в щорічнику.

За даними КаПо, для Китаю важливе значення мають рішення з глобальних питань, таких як Арктика, клімат або торгівля. Спецслужби КНР цікавляться Естонією у зв'язку з її членством в міжнародних організаціях, хоча їх інтерес цим не обмежується.

"Географічне положення Естонії як транзитної держави між Сходом і Заходом, а також інфраструктурні проекти, які знаходяться на стадії планування і будівництва, цікавлять Китай в тій же мірі", - йдеться у щорічнику.

Раніше подібні щорічники були опубліковані службами безпеки Литви і Латвії.