Китайський шпигун отримав 10 років за “цікавість” до українських ракет

За матеріалами контррозвідки СБУ громадянина Китаю Шу Юаньцзє засудили за шпигунство. Наступні 10 років іноземець проведене за гратами в України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Слідство довело, що маючи ступінь доктора технічних наук, розвідувальну діяльність шпигун здійснював під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною. Контррозвідка встановила, що спеціальну освіту зловмисник здобув у Китайській військовій науковій академії, а також під час навчання у Фізико-хімічному інституті Академії наук РФ. Зловмисник також працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізується на виробництві озброєння, а також в НДІ сучасної хімії міста Сіань. За свою успішну діяльність він удостоєний премії першого ступеня Міноборони КНР «За науково-технічний прогрес армії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час відряджень до України шпигун намагався схилити до конфіденційного співробітництва групу вітчизняних науковців. За грошову винагороду іноземець планував заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави.

Оперативники СБУ затримали іноземця «на гарячому» під час спроби отримання таємних розробок.

Суд визнав іноземного громадянина винним у скоєнні злочину, передбаченого ч .1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

Вітчизняні науково-виробничі установи не вперше стають об’єктами протиправних спрямувань іноземних спецслужб.

Так у липні 2011 року контррозвідка СБУ затримано 2-х співробітників Торгово-економічної місії Корейської Народно-Демократичної Республіки, які намагались отримати таємні розробки у сфері ракетобудування. За шпигунство їх засудили до 8 років позбавлення волі.