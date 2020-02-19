У Швейцарії засудили російського шпигуна - ЗМІ

Швейцарія вперше в новітній історії засудила російського шпигуна, співробітника Служби зовнішньої розвідки РФ, який в Женеві шпигував за російськими дисидентами та олігархами.

Про це повідомляє швейцарська газета SonntagsZeitung.

Видання зауважує, що "досі про цю справу нічого не було відомо, але й зараз, після винесення обвинувального вироку, вона залишається загадковою".

У січні 2020 року федеральна прокуратура Швейцарії засудила обвинуваченого в рамках так званого "судового наказу", тобто без публічного процесу, до 6 місяців ув’язнення за здійснення незаконної політичної розвідки. Та з урахуванням терміну попереднього ув’язнення чоловіка одразу відпустили.

SonntagsZeitung підозрює, що рекордно короткий час слідства та м’яке покарання вказує, що "представники юстиції хотіли закрити справу якомога скоріше, щоб непомітно позбутися такої дипломатично делікатної справи".

За даними видання, федеральна прокуратура Швейцарії постаралася зберегти в таємниці якомога більше деталей справи. Так, в матеріалах справи чорним кольором закреслено, у тому числі, національність засудженого шпигуна та назву спецслужби, на яку він працював. Імена тих, за ким слідкував російський шпигун, також тримають в секреті.

SonntagsZeitung стверджує, що "засуджений був росіянином. Він працював на російську службу зовнішньої розвідки "СВР". Як доказова база слідчим служили повідомлення на смартфонах шпигуна. Його завданням було з допомогою безпілотника та камери шпигувати за своїми ж співвітчизниками у Женеві, скоріш за все, дисидентами та олігархами, які потрапили в опалу Кремля", - йдеться у статті.

У швейцарських спецслужбах, МЗС, прокуратурі та поліції не стали офіційно коментувати справу. Також в посольстві РФ у Швейцарії заявили, що їм "нічого невідомо про цю справу".

За даними видання, 27 січня 2019 року поліцейські зупинили в Женеві одного чоловіка і "швидко зрозуміли, що з ним щось не так".

"Італійські номерні знаки на його Range Rover Vogue були фальшивими. У нього не було чинного документу про реєстрацію транспортного засобу, автомобільної страховки – натомість чоловік мав документи, видані на різні імена. В його сумці знаходилося шість телефонів, один безпілотник, одна камера Canon та ноутбук. До справи приєдналася федеральна прокуратура. Через декілька місяців слідчі прийшли до висновку, що чоловік, який їм попався, є шпигуном", - зазначається у матеріалі.

SonntagsZeitung пише, що, шлях російського шпигуна, вочевидь, розпочався в Німеччині, звідки він переїхав на південь Франції, де й отримав завдання для роботи у Швейцарії від "невідомої ключової особи". Перед затриманням у Женеві росіянин він зовнішнє спостереження за трьома об’єктами нерухомості (однією віллою та двома квартирами) та їх жителями. Припускається, що співробітник російської СЗР також мав провести "акції залякування" щодо об’єктів спостереження, як і мав інші цілі для шпигування. Накази він отримував через месенджер Telegram.

Також повідомляється, що одна особа, причетна до справи, характеризувала затриманого російського шпигуна як "малоосвічену" та "не дуже розумну" людину. Це навіть викликало сумніви, що затриманий є шпигуном. Однак, "у повідомленнях на його смартфоні чоловік неодноразово згадувався як співробітник російської спецслужби".

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Газета також нагадує, що останнім часом спостерігається активізація діяльності російських спецслужб у Швейцарії. У травні 2019 року швейцарська розвідка NDB заявила, що в країні працюють одночасно три російські спецслужби. За даними NDB, третина акредитованих у Швейцарії російських дипломатів підозрюються в приналежності до російських розвідувальних органів.

При цьому, зауважує видання, довести агентурну роботу російських шпигунів складно, про що свідчить нещодавній випадок, коли в серпні 2019 року у Давосі затримали дивних "сантехніків" з російськими дипломатичними паспортами.

Фото: ZUMA Press/imago images