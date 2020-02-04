Спецслужби РФ використовують візові спрощення для вербування іноземців - розвідка Литви

Російські спецслужби ефективно використовують введені в 2019 році візові спрощення для вербування іноземців, оперативна робота починається із ознайомлення з анкетами, під особливу увагу потрапляють політики, бізнесмени, правоохоронці, військовослужбовці та журналісти.

Доповідь розміщений на сайті Міноборони Литви .

"Спрощення візового режиму і, як наслідок, збільшення кількості іноземців, які подорожують до Росії, особливо вигідні російським спецслужбам. Вони систематично шукають іноземців, здатних надавати дані розвідки про зарубіжні країни або виконувати інші завдання. Федеральна служба безпеки (ФСБ) і ГРУ розробляють і використовують цей метод зовнішньої розвідки, відомий як "розвідка з території", - сказано в доповіді.

За даними литовської розвідки, "російські спецслужби отримують інформацію про ї іноземців, які прибувають до Росії, в момент подачі ними заяви на візу". Далі російські спецслужби шукають осіб, які можуть володіти цінною інформацією, а також тих, які можуть сприйматися як уразливих. Особливу увагу спецслужби РФ звертають на колишніх і активних політиків, бізнесменів, працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та журналістів, які подорожують до Росії.

У доповіді стверджується, що в цілому "більшість випадків російського шпигунства, виявлених в країнах Балтії в останні роки, були прикладами розвідки з території; натомість жителі Балтії, які погодилися співпрацювати з російською розвідкою, були завербовані в Росії".

У 2019 Росія як заходи для стимулювання туризму ввела безкоштовні електронні візи для відвідування Петербурга, Калінінграда і Ленінградської областей для громадян Литви та 52 інших країн.

4 лютого в залі для прес-конференцій Сейму Литовської Республіки відбулася прес-конференція, на якій для ЗМІ була представлена ​​доповідь, звіт з оцінкою національних загроз. На прес-конференції були присутні голова комітету з національної безпеки і оборони Сейму Дайнюс Гайжаускас, директор департаменту державної безпеки Дарʼюс Яунішкіс і директор другого слідчого управління полковник Ремігюс Балтренас.

Звіт подається громадськості щорічно відповідно до Закону про кримінальну розвідці Литовської Республіки. Департамент державної безпеки і Другий департамент при МО Литви проводять оцінку національної загрози як один спільно розроблений документ з 2015 року.