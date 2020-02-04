Росія втручається у внутрішні справи Литви — розвідка

У Вільнюсі представили щорічну доповідь Департаменту держбезпеки (ДДБ) і другого департаменту оперативної служби при Міністерстві оборони Литви, де особлива увага приділена загрозам з боку Росії, в тому числі через роботу в діаспорі і кіберпростір.

Про це повідомляє портал Делфі.

"У Кремлі не відмовилися від прагнень втручатися у внутрішні процеси, що відбуваються в нашій державі і використовувати інші заходи впливу: через активну діяльність розвідки або енергокомпаній", - сказав на пресконференції директор Департаменту держбезпеки Литви (ДДБ) Дарюс Яунішкіс.

Як один з прикладів він розповів про довготривалу операцію, яку проводила ФСБ "стосовно громади російських співвітчизників". "ФСБ систематично зав'язувало контакти з представниками цих організацій у Литві. Організовували і фінансували заходи на підтримку політики російської історії, в російськомовних ЗМІ поширювали пропаганду, підготовлену ФСБ", - розповів глава ДДБ.

Він зауважив, що завдяки таким контактам збирали інформацію не тільки про політичне становище, а й про конкретних осіб. "Завдяки зусиллям контррозвідки цю діяльність ФСБ вдалося нейтралізувати, проте я хочу закликати громадян Литви залишатися пильними і повідомляти ДДБ про такого роду підозрілу діяльність та контакти", - наголосив Яунішкіс.

При цьому, за його словами, можливості впливу Росії нині обмежені, тому що "рівень свідомості громадян значно підвищився". Яунішкіс зазначив, що наближення парламентських виборів поки що не привернуло увагу ворожих сил, проте така можливість ще існує.

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У свою чергу, директор Другого департаменту оперативної служби полковник Ремігіюс Балтренас сказав, що організаторам зовнішніх шкідливих кібератак не вдалося досягти бажаної мети, "завдяки швидкій реакції" литовської сторони.

Балтренас зробив акцент на меседжах, які поширюватиме Росія. "Росія намагатиметься переконати політиків союзних країн і суспільство цих країн у тому, що додаткові заходи безпеки, вжиті НАТО в Балтійському регіоні, збільшують напругу, але завдяки свідомості суспільства, зміцненню оборонних сил Литви і союзників, ціна воєнного конфлікту з країнами НАТО для Росії значно зросла. Це обмежує можливості Росії спровокувати кризу й уникнути масштабного залучення Альянсу, а також швидко завершити конфлікт у сприятливому для неї ключі", - резюмував Балтренас.

4 лютого в залі для пресконференцій Сейму Литовської Республіки відбулася пресконференція, на якій для ЗМІ було представлено ​​доповідь, звіт з оцінкою національних загроз. На пресконференції були присутні голова комітету з національної безпеки й оборони Сейму Дайнюс Гайжаускас, директор департаменту державної безпеки Даріус Яунішкіс і директор другого слідчого управління полковник Ремігіюс Балтренас.

Звіт подають громадськості щороку відповідно до Закону про кримінальну розвідку Литовської Республіки. Департамент державної безпеки і Другий департамент при МО Литви проводять оцінку національної загрози як один спільно розроблений документ з 2015 року.