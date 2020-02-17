Російські шпигуни шукали інтернет-кабелі між Європою і США - The Times

Росія відправила до Ірландії кількох шпигунів, щоб вони склали карту точного розташування оптоволоконних трансатлантичних кабелів на океанському дні, які з'єднують Європу з Америкою.

Про це повідомляє The Times.

"Росія надіслала агентів розвідки до Ірландії для того, щоб встановити місце розташування оптоволоконних кабелів, які з'єднують Європу з Америкою", - йдеться у повідомленні.

В ірландській поліції висловлюють побоювання, що російські шпигуни можуть шукати вразливі ділянки в кабелях, щоб їх пошкодити в майбутньому.

Місцеві силовики й розвідка також вважають, що відряджені до Ірландії "туристи" є співробітники ГРУ Росії.

Як зазначає видання, Ірландія є точкою, звідки виходять кабелі зв'язку, що забезпечують інтернет-трафік між США, Британією та Європою. Саме ці кабелі дають змогу мільйонам людей спілкуватися і проводити фінансові операції без перешкод.