ФБР затримало російського шпигуна

Американські правоохоронці на чолі з ФБР затримали у Сполучених Штатах громадянина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуентеса, який шпигував на користь російської влади.

Про це йдеться у пресрелізі Мін`юсту США.

“Гектор Алехандро Кабрера Фуентес, громадянин Мексики, який проживає у Сингапурі, був затриманий за підозрою у шпигунстві на користь іноземного уряду (Росії) на території США”, - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Мін’юсті, російський чиновник завербував Фуентеса у 2019 році і наказав йому орендувати конкретну нерухомість у Маямі (штат Флорида). Більше того, росіянин попередив мексиканця, що оренда квартири мала бути оформлена на ім'я іншої людини, і що він не повинен розголошувати дані їхніх зустрічей родичам.

Встановлено також, що Фуентес їздив до Москви для зустрічі зі своїм куратором та для отримання подальших вказівок.

Під час однієї з них у лютому цього року російський чиновник наказав Фуентесу збирати інформацію про пересування автомобіля, який належить уряду США, та вже у квіті або травні цього року передати йому всі зібрані дані з цього питання.

Мексиканця було затримано в аеропорту Маямі 16 лютого. У його телефоні виявили інформацію про зазначений автомобіль.

У п'ятницю суд обиратиме шпигуну запобіжний захід.

Як повідомлялося, нещодавно The Times оприлюднило інформацію про те, що Росія відправила до Ірландії кількох шпигунів, щоб вони склали карту точного розташування оптоволоконних трансатлантичних кабелів на океанському дні, які з'єднують Європу з Америкою.