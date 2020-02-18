ЗМІ: За вбивством Хангошвілі у Берліні стоїть ФСБ

За вбивством громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні стоїть спецпідрозділ Федеральної служби безпеки Росії "Вимпел".

Такого висновку дійшли автори розслідування, проведеного німецьким виданням Spiegel, британського The Insider та групи Bellingcat.

"Російське внутрішня розвідувальна служба ФСБ, очевидно, відіграла центральну роль у розстрілі грузина Зелімхана Хангошвілі минулого серпня в Берліні", - йдеться у дослідженні.

Аналіз даних показує, що підозрюваний вбивця Вадим Красиков перебував у тісному контакті з представниками команди "Вимпел" - об'єднанням колишніх сил ФСБ, - упродовж кількох місяців до нападу на Хангошвілі.

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Докази на користь участі у вбивстві ФСБ як центрального гравця базуються, серед іншого, на аналізі даних мобільного телефону Красикова. Вони свідчать, що той регулярно контактував із загалом вісьмома членами команди "Вимпел". Зафіксовані також розмови з Едуардом Бендерським, головою правління Асоціації колишніх офіцерів спецпідрозділу ФСБ "Вимпел" та володарем кількох приватних охоронних фірм. З березня до серпня 2019 року вони говорили понад 20 разів, активніше за все – перед вбивством Хангошвілі. За три тижні до вбивства Красиков здійснив кілька дзвінків чинним та колишнім членам відділу V ФСБ.

Бендерський іноді виступає де-факто речником Департаменту V ФСБ, групи у складі ФСБ, яка спеціалізується на антитерористичних операціях. Вона є правонаступницею підрозділу «Вимпел» - спеціального підрозділу ФСБ, який спеціалізувався на операціях з дестабілізації за межами Росії та адресних вбивствах.

Аналіз даних на телефоні Красикова також показав, що він імовірно готувався до вбивства у навчальних центрах спеціальних підрозділів ФСБ. Зокрема, у період з лютого по серпень 2019 року, він вісім разів відвідував центр спеціальних операцій та чотири рази був у навчальному центрі ФСБ для спецвійськ в Аверкієво, на сході від Москви. Один із таких візитів тривав чотири дні. У навчальному центрі в Аверкієво проходять спецвишкіл, включаючи спеціальні методи стрільби.

Експерти з німецьких органів безпеки вже минулого року підозрювали, що Красиков може бути колишнім членом підрозділу спецвійськ, на це вказують татуювання на його руках.

Гепрокурор Німеччини Петер Франк наприкінці минулого року взяв справу через її особливе значення під особистий контроль. У найближчі тижні слідчі в Карлсруе хочуть пред'явити звинувачення Красикову. Це, додає видання, може поглибити дипломатичний розлад між федеральним урядом та Кремлем. Минулого року Берлін уже вислав двох російських дипломатів. Натомість Москва відправила додому двох німецьких дипломатів.

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Як повідомляв Укрінформ, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі вбили пострілом у голову в центрі Берліна 23 серпня. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відразу.

Хангошвілі був польовим командиром у Чечні. У 2015 році через загрозу життю він втік спочатку в Україну, а потім і до Німеччини, де розраховував отримати притулок.