Висланий з Німеччини російський шпигун шукав "виходи" на працівників Бундестагу – Bild

Один з двох співробітників російської розвідки, які працювали в посольстві РФ у ФРН і були оголошені персонами нон грата та вислані з країни, намагався лобіювати інтереси Росії через німецьких політиків.

Про ГРУшника на ім’я Євген Суцький пише журналіст впливового німецького видання Bild Юліан Рьопке, який проводив своє розслідування разом з Bellingcat.

"Суцький інфільтрувався в ХДС (Християнсько-демократичний союз, правляча партія – ред), підключався до питання Nord Stream 2", - пише автор.

Суцький у посольстві РФ у ФРН офіційно виконував обов’язки заступника аташе з питань оборони. Спецслужби звернули увагу на 35-річного співробітника ГРУ у липні 2019 р. На прийомі в посольстві КНР німецький посередник, який співпрацює з ГРУ, познайомив Суцького з колишнім кандидатом в депутати Бундестагу від ХДС Салахдіном Кобаном.

Кобан у 2016 та 2017 роках три місяці працював на члена Бундестагу Йоахіма Пфайффера, речника з питань економічної та енергетичній політики фракції ХДС/ХСС, члена Комітету з економічних питань та енергетики Бундестагу, який, зокрема, займався питаннями газопроводу Nord Stream 2.

Після тої першої зустрічі Кобан і Суцький контактували щонайменше ще два рази. Кобан підтвердив три зустрічі, але не захотів коментувати зміст та інші питання.

Видання пише: "Як вважають слідчі, це був цілеспрямований акт шпигунства, оскільки Кобан відомий як потенційна ціль найвищого класу в Росії".

Пфайфер на запит Bild про можливі контакти із Суцьким відповів: "Я не контролюю та не переймаюся, чим займаються колишні практиканти або співробітники після закінчення їх роботи. Я відкидаю як неправдиві ваші інсинуації та запитання щодо - в тому числі непрямих - стосунків між мною та, можливо, незрозумілими представниками російського посольства".

Шпигунська кар'єра Євгена Суцького в Німеччині закінчилася 4 грудня.

Як повідомлялося, двох російських "дипломатів" було вислано на підставі того, що російська сторона не надавала допомоги в розслідуванні вбивства 23 серпня в Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. У Німеччини є підозри, що до цього злочину причетні російські державні органи.

Bild зазначає, що поки немає даних про зв’язок між 35-річним дипломатом і вбивством Хангошвілі, але за інформацією з німецьких урядових кіл, депортували Суцького не випадково. У Берліні не виключають можливість його участі у підготовці вбивства.