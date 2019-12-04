У Німеччині персонами нон грата стали двоє працівників посольства РФ

МЗС ФРН оголосило двох працівників посольства РФ у Німеччині персонами нон грата.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згідно зі статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 р. Федеральне міністерство закордонних справ сьогодні оголосило двох працівників посольства Росії в Берліні персонами нон грата», - поінформували в МЗС.

Як зазначили у німецькому зовнішньополітичному відомстві, цим кроком федеральний уряд реагує на той факт, що російська влада попри численні звернення "не брала достатньої участі у розслідуванні вбивства Торніке К.", скоєного у берлінському Тіргартені 23 серпня цього року.

(За інформацією німецьких ЗМІ, Торніке Кавтарашвілі - ім’я, на яке отримав у Грузії паспорт після другої Чеченської війни польовий командир Зелімхан Хангошвілі.)

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У МЗС наголосили, що «є достатньо реальних свідчень того, що вбивство було виконане на замовлення або державних установ Російської Федерації, або Автономної Чеченської Республіки як частини РФ».

Як зазначається, 20 листопада посла РФ у Німеччині викликали до Міністерства закордонних справ ФРН, аби закликати Москву сприяти у розслідування вбивства, однак російська сторона, як і в попередні місяці, знехтувала зверненням щодо співпраці.

Наголошується, що федеральний уряд залишає за собою право на подальші кроки в цьому питанні з огляду на розслідування.

Тим часом, за інформацією російського інформагентства ТАСС, у МЗС РФ назвали заяви німецької сторони "безпідставними та недружніми", а також заявили про "комплекс дій у відповідь".

Як повідомлялося, громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі був вбитий пострілом у потилицю.

Підозрюваного в убивстві затримали - ним виявився громадянин РФ із паспортом на ім'я Вадима Соколова. Але журналісти з’ясували, що це насправді громадянин РФ Вадим Красиков, який в 2013 році здійснив такий самий злочин у Росії, після чого був поданий у розшук, який російська влада потім відкликала.

Хангошвілі воював у Другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він багато років працював у Грузії та Україні. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі.

До Німеччини Хангошвілі переїхав після того, як в 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах. Нещодавно він подав заяву на отримання притулку в Німеччині.