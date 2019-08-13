Росія оголосила персоною нон грата українського дипломата
Укрінформ
Москва оголосила персоною нон грата співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі у відповідь на аналогічні дії Києва щодо російського дипломата.
"У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити persona non grata співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", - заявили в міністерстві.
Як повідомлялося, 13 серпня в СБУ заявили про виявлення у Львівській області місцевого жителя, який збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх російському розвіднику, який «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.
В СБУ повідомили, що "за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, МЗС України оголосив дипломата-шпигуна persona non grata. Він уже залишив територію України".