Росія оголосила персоною нон грата українського дипломата

"У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити persona non grata співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", - заявили в міністерстві.

Як повідомлялося, 13 серпня в СБУ заявили про виявлення у Львівській області місцевого жителя, який збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх російському розвіднику, який «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

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В СБУ повідомили, що "за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, МЗС України оголосив дипломата-шпигуна persona non grata. Він уже залишив територію України".