Контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб

Контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб

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Укрінформ
На Львівщині контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виконував розвідзавдання спецслужб Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави”, -йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.

За діяльність несумісну зі статусом консульської посадової особи МЗС України оголосила дипломата-шпигуна "persona non grata". Він уже залишив територію України.

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