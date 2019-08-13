Контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб

На Львівщині контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виконував розвідзавдання спецслужб Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави”, -йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду.

За діяльність несумісну зі статусом консульської посадової особи МЗС України оголосила дипломата-шпигуна "persona non grata". Він уже залишив територію України.