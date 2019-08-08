СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ

Контррозвідники СБУ затримали у Черкаській області громадянина РФ під час підготовки до вчинення диверсії на стратегічно важливому військовому об’єкті.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що іноземець, який проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої. Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до аеродрому Збройних Сил України. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу та схеми створення вибухівки", - йдеться у повідомленні.

Також виявлено матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об’єкт диверсії. Наразі слідчими СБУ повідомлено громадянину РФ про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Спецоперація з викриття та затримання зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

Фото: СБУ