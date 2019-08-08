СБУ підтверджує розблокування проєкту “АрселорМіттал” на $150 мільйонів

В СБУ підтверджують інформацію про розблокування роботи з будівництва комплексу відділення безперервної розливки сталі «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресцентрі СБУ.

"Так, дійсно, розблокували", - сказали у пресцентрі.

Як повідомялося, компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявила, що СБУ дозволила поновити інвестиційний проєкт вартістю 150 млн доларів в обмін на впровадження заходів з покращення екологічної ситуації. Відповідна домовленість була досягнута під час переговорів топ-менеджерів компанії з представниками Офісу Президента.

Зокрема, за інформацією компанії, поновлені пуско-налагоджувальні роботи, які були зупинені після проведення працівниками СБУ обшуку 20 липня в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК («екоцид»).

Натомість «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестує у найближчі п'ять років понад 1,8 млрд доларів у модернізацію підприємства, що дасть можливість скоротити викиди в атмосферу на 50-55%.

Підприємство також підготувало план короткострокових ініціатив із зниження навантаження на довкілля за підсумками візиту глави держави до Кривого Рогу 12 липня, який передбачає зменшення викидів в атмосферу на 10-15% у найближчі декілька місяців.