СБУ розблокувала проєкт “Арселора” на $150 мільйонів, там обіцяють припинити “екоцид”

СБУ дозволила компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» відновити інвестиційний проєкт вартістю 150 млн доларів в обмін на впровадження заходів з покращення екологічної ситуації.

Відповідна домовленість була досягнута під час переговорів топ-менеджерів «АрселорМіттал Кривий Ріг» з представниками Офісу Президента, повідомили у пресслужбі компанії.

“Компанія дістала можливість продовжити реалізацію інвестиційного проєкту з будівництва комплексу відділення безперервної розливки сталі (МБЛЗ-2,3). Зокрема, відновлені пуско-налагоджувальні роботи, які були зупинені після проведення працівниками СБУ обшуку 20 липня в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК («екоцид»)”, - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестує у найближчі п'ять років понад 1,8 млрд доларів у модернізацію підприємства, що дасть можливість скоротити викиди в атмосферу на 50-55%.

Окрім цього, за даними пресслужби, підприємство підготувало план короткострокових ініціатив із зниження навантаження на навколишнє середовище за підсумками візиту глави держави до Кривого Рогу 12 липня. Зазначається, що план був переданий особисто Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі наприкінці липня, він передбачає зменшення викидів в атмосферу на 10-15% у найближчі декілька місяців.

Також на підприємстві заявили про готовність інвестувати у сферу охорони здоров'я з метою покращення умов з профілактики та лікування жителів Кривого Рогу. Зокрема, підприємство підтримало ініціативу Офісу Президента України із створення в місті Фонду здоров'я, який буде сформований за участю різних підприємств регіону. Кошти Фонду планується інвестувати у розвиток медичної бази міста. «АрселорМіттал Кривий Ріг» готовий стати одним з учасників даного пулу підприємств і вносити по 100 млн грн на рік.

Крім того, «АрселорМіттал Кривий Ріг» візьме участь у капітальному відновленні (ремонті) стадіону «Металург» у Кривому Розі, виділивши на цей проект 50 млн грн: по 25 млн грн – у 2019 і 2020 роках.

“Офіс Президента також висловив зацікавленість у будівництві нових бетонних доріг в країні з використанням шлаків металургійного виробництва. Це дасть можливість створити якісну інфраструктуру у регіонах і розвантажити шлакові відвали на металургійних підприємствах. Стратегічним партнером держави у цьому напрямку готовий виступити «АрселорМіттал Кривий Ріг»”, - додали у компанії.

Як повідомлялося, 17 липня СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "АрселорМіттал Кривий Ріг" за забруднення навколишнього середовища за статтею Кримінального кодексу “екоцид”.

20 липня співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг". Вони також заблокували проєкт введення в дію машини безперервного лиття заготовок. Вартість проєкту становить близько 150 млн дол.

АТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.

Компанію ArcelorMittal утворено у 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.