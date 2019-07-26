АрселорМіттал Кривий Ріг щороку викидає 96 тонн шкідливих речовин — екологи

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" через невиконання взятих на себе екологічних зобов'язань викидає в атмосферу 96 тис. тонн шкідливих речовин щорічно.

Про це під час пресконференції в Укрінформі сказав голова спілки об’єднань громадян "Асоціація громадських організацій "Екологічна перспектива регіону" Андрій Богданов, повідомляє кореспондент агентства.

"АрселорМіттал" у Кривому Розі систематично та безпардонно порушує взяті на себе зобов'язання. Перш за все - це виведення з експлуатації агломераційної фабрики, яка не відповідає жодним нормам навіть вітчизняного екологічного законодавства. Після численних перенесень це мало бути виконано у 2015 році. Далі - доменний цех, реконструкція газоочисних установок. Мали виконати у 2017 році. Мартенівський цех - виведення з експлуатації двохванного сталеплавильного агрегата - мали виконати у 2017 році, виведення з експлуатації доменних печей №7 та №5 - у 2015 році мали виконати. Проммайданчик №2: мали виконати реконструкцію газоочисних установок у 2015 році", - сказав Богданов.

За його словами, сумарна кількість викидів, що здійснюють зазначені об'єкти, становить 96 тис. тонн щорічно.

"Це ті основні елементи, які ми відслідкували у проєктних документах, у дозвільних документах підприємства", - зазначив Богданов.

Він наголосив, що кожного року від невиконання заходів підприємством кожен мешканець Кривого Рогу отримує 150 кілограмів викидів.

"Якщо взяти останні 4 роки, це 600 кг таких речовин, як пил, бензопенол, сірчані та кремнієві сполуки", - додав Богданов.

Як повідомляв Укрінформ, на думку громадської організації "Екологічна рада Криворіжжя", машина безперервного лиття заготовок №3 в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", слідчі дії на якій нещодавно проводило СБУ, є радіаційно небезпечною.

Екологи заявляють, що представник підрядної організації, яка не пов'язана ні з монтажем датчиків, випадково виявив перевищення радіаційного фону на ділянці, після чого і було викликано співробітників СБУ.

20 липня на територію "АрселорМіттал Кривий Ріг" було допущено 18 представників Служби безпеки України, спеціаліста Державної служби з надзвичайних ситуацій і Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3. Група перевіряючих зайшла на підприємство о десятій годині ранку 20 липня і залишила територію компанії о третій годині ночі 21 липня.

За результатами обшуку слідчого відділу управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області 20 липня на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 і окремі елементи обладнання.У зв'язку з великими габаритами об'єкта співробітники СБУ залишили вилучене майно за місцем фактичного розташування без можливості опечатування.

В. о. генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександр Іванов на пресконференції 23 липня заявив, що підприємство не порушувало Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005), а обшуки з боку СБУ шкодять інвестиційній діяльності.

З наданих компанією матеріалів випливає, що при закритій кришці блоку рівень випромінювання безпосередньо над джерелом становить 1,5 мкЗв/год (при нормі 0,1-0,3 мкЗв/год), однак уже на відстані 50-60 см від блоку джерела рівень падає до 0,2 мкЗв/год. На відстані ж 1 метра, де знаходяться під час роботи сталевари, рівень випромінювання дорівнює 0,14 мкЗв/год.