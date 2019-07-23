В АрселорМіттал заявляють, що не порушували правила радіаційної безпеки

"В день металурга у нас проходив обшук з вилученням усіх документів, що стосуються будівництва нашої нової машини (безперервного лиття заготовок - ред.). У підсумку машину арештовано, її подальше будівництво не продовжується, пуско-налагоджувальні роботи не ведуться. 155 млн дол., які були в це вкладені, заморожено, ми ніяких робіт не виконуємо. Наша компанія зазнає збитків. Все, що ми робили, ми робили відповідно до проєкту. Це новітні технології, які використовуються по всьому світу", - зазначив Іванов.

Представники компанії надали відеоролик, на якому проводиться дозиметричний контроль робочого майданчика біля блоку-джерела кобальту-60.

З наданих матеріалів випливає, що при закритій кришці блоку рівень випромінювання безпосередньо над джерелом становить 1,5 мкЗв/год (при нормі 0,1-0,3 мкЗв/год), однак вже на віддаленні 50-60 см від блоку джерела рівень падає до 0,2 мкЗв/год.

На відстані ж 1 метра, де знаходяться під час роботи сталевари, рівень випромінювання дорівнює 0,14 мкЗв/год.

Представники "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляють, що виміри фахівцями Служби безпеки проводилися при відкритій кришці блоку - саме з цієї причини їхні дані відрізняються.

"Під час обшуку одною з дій, яку було здійснено співробітниками СБУ, було зняття кришки з датчика кристалізатора, який є джерелом іонізуючого випромінювання", - зазначив головний консультант "АрселорМіттал Кривий Ріг" Артем Філіп'єв.

За словами Філіп'єва, цю дію було зафіксовано у протоколі обшуку - таким чином рівень випромінювання при вимірі досяг 4,4 мкЗв/год. Він процитував протокол обшуку: "Радіаційний фон 4,4 мкЗв/год є допустимим відповідно до пункту 11.16 ОСПУ 2005".

"Те, що було озвучено на пресконференції за участю глави СБУ, є цинічною маніпуляцією фактами, які було встановлено під час проведення слідчих дій", - вважає Філіп'єв.

Як повідомляв Укрінформ, на думку громадської організації "Екологічна рада Криворіжжя", машина безперервного лиття заготовок №3 в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», слідчі дії на якій нещодавно проводило СБУ, є радіаційно небезпечною.

Екологи заявляють, що представник підрядної організації, яка не пов'язана ні з монтажем датчиків, ні з роботами безпосередньо на ділянці, де вони знаходяться, випадково виявив перевищення радіаційного фону на ділянці, після чого і було викликано співробітників СБУ.

20 липня на територію «АрселорМіттал Кривий Ріг» було допущено 18 представників Служби безпеки України, спеціаліста Державної служби з надзвичайних ситуацій і Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3. Група перевіряючих зайшла на підприємство о десятій годині ранку 20 липня і покинула територію компанії о третій годині ночі 21 липня.

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За результатами обшуку слідчого відділу управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області 20 липня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 і окремі елементи обладнання.

У зв'язку з великими габаритами об'єкта співробітники СБУ залишили вилучене майно за місцем фактичного розташування без можливості опечатування.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.

Компанію ArcelorMittal утворено у 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.